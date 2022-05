Knoonk Caen, 2 juin 2022, Caen.

Knoonk Yourte du Tympan implantée au Château de Caen, coté Esplanade de la Paix Allée des fossés du Château Caen

Caen Calvados

La musique de Thelonious Monk est explorée depuis plus d’un demi siècle par de nombreux musiciens. Knoonk tente à son tour l’aventure en faisant une relecture de ce répertoire riche et passionnant. nAvec sa formule trio sax, contrebasse, batterie, KnoonK parcourt la musique de Monk avec une grande liberté, un esprit inventif et ludique dégageant une générosité communicative. nYann Letort : saxophone Thibault Renou : contrebasse Jean-Luc Nesta Mondelice : batterie Invité – Julio Andria : guitare

