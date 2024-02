Knit at Motoco Festival de Laine Mulhouse, dimanche 2 juin 2024.

Knit at Motoco Festival de Laine Mulhouse Haut-Rhin

Lors de ce festival, vous trouverez de la laine, des accessoires pour tricot et crochet, des cours avec Julie Knits in Paris, Rililie, Patricia Werlé, Crazy Good Fil et Marie Brignonne, une conférence et des initiations gratuites au tricot et au crochet.

Vous pourrez également profiter d’un espace convivial pour tricoter et papoter jusqu’au bout de la nuit. Bien entendu, des Foods Trucks, un bar avec boissons chaudes et froides seront présents.

Les cours sont uniquement accessibles sur inscription : EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 10:00:00

fin : 2024-06-02 17:00:00

13 rue de Pfastatt

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est

L’événement Knit at Motoco Festival de Laine Mulhouse a été mis à jour le 2024-02-26 par Office de tourisme et des congrès de Mulhouse et sa région