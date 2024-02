KNACK FATALE COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle, dimanche 26 mai 2024.

1940. En plein climat de guerre, Fürsy Von Colmar est au paroxysme de sa gloire. Après son show flamboyant, elle s’ étouffe avec une knack et tombe dans un profond coma. Un scandale éclate alors : elle aurait fricoté avec un nazi, le Guénéral Spuntz. 2024. Fürsy se réveille, entachée de cette sale histoire qui lui colle à la peau mais elle le jure: elle n’a rien fait ! Arrivera-telle à reconquérir son public et redevenir la star qu’elle était ? Madame Arthur et Jolijo Productions ont le plaisir de présenter Knack Fatale, avec Fürsy von Colmar et Flack Fontaine, deux artistes résidents du célèbre cabaret parisien, ce spectacle humoristique décapant, mêlant théâtre et musique live. En partenariat avec l’association La Rochelle Pride

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-05-26 à 18:30

COMEDIE LA ROCHELLE 18 RUE RAMBAUD 17000 La Rochelle 17