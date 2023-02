KLT & JESSY ELSA PALMA SUNSIDE, 21 février 2023, PARIS.

KLT & JESSY ELSA PALMA SUNSIDE. Un spectacle à la date du 2023-02-21 à 20:00 (2023-02-21 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Avec KLT, le pianiste Kévin Larriveau présente une musique mêlant acoustique et compositions modernes, une rencontre du Jazz et de la Soul relevé par une touche subtile de Hip-Hop. Il s’entoure du son de contrebasse profond et sensible de Gabriel Gorr, ainsi que la finesse ancrée et incisive de Théo Schirru à la batterie. Tourné vers la scène, KLT invite la divine Jessy Elsa Palma au chant, pour diffuser un message puissant d’unité.

SUNSIDE PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

