Klouk ! AEROFAB Sautron, samedi 23 mars 2024.

Klouk ! Spectacle Samedi 23 mars, 15h00 AEROFAB

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T15:00:00+01:00 – 2024-03-23T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T15:00:00+01:00 – 2024-03-23T17:00:00+01:00

Lectures et babillages à trois voix pour petits têtards et grandes rainettes, en français, en breton, en musique et en fantaisie pour papoter, barboter, et grenouiller ensemble autour des sonorités des langues.

2 représentations dans l’après midi, jeux en bois à disposition et installation d’un studio de radio à vélo et/ou sous tente entre les prestations.

AEROFAB 18 Rue du Moulin, 44880 Sautron Sautron 44880 Loire-Atlantique Pays de la Loire