KLONE+HAMASAARI MJC RONCERAY L’ALAMBIK, 9 février 2023, LE MANS.

KLONE+HAMASAARI MJC RONCERAY L’ALAMBIK. Un spectacle à la date du 2023-02-09 à 20:30 (2023-02-09 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

SUPERFORMA (2-1101338/3-11O1339) présente: ce spectacle Le groupe KLONE a construit son nom en faisant une musique aussi profondément introspective qu’elle est puissante sur le plan musical ( tour support de Gojira, Devin Townsend Project, Orphaned Land Mainstage du Hellfest, Motocultor…)Connu pour ses riffs de guitare sombres et ses paysages sonores épiques et inquétants, le groupe a signé avec le label Anglais KSCOPE (steven Wilson, Anathema..) en 2019 avant de sortir son premier album avec le label, « Le grand Voyage », la même année? sous les louanges de la critique et de ses fans.Klone sort son premier album live en 2021, enregistré entre deux concerts, respectivement au Sjiwa à Baarlo, aux Pays-Bas, en Octobre 2016 RESERVATIONS PMR : 02 43 14 55 31

MJC RONCERAY L’ALAMBIK LE MANS bd de la Fresnellerie Sarthe

