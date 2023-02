KLONE + LIZZARD + SEEDS OF MARY ROCHER PALMER – SALON DE MUSIQUES, 10 février 2023, CENON.

KLONE + LIZZARD + SEEDS OF MARY ROCHER PALMER – SALON DE MUSIQUES. Un spectacle à la date du 2023-02-10 à 20:00 (2023-02-10 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

2 L-R- 20-012358 // 3 L-R-20-012359 Base & Syncope Prod présentent KLONE a construit son nom en faisant une musique aussi profondément introspective qu’elle est puissante sur le plan musical (tour support de Gojira, Devin Townsend Project, Orphaned Land, Mainstage du Hellfest, Motocultor…). Connu pour ses riffs de guitare sombres et ses paysages sonores épiques et inquiétants, le groupe a signé avec le label Anglais Kscope (Steven Wilson, Anathema..) en 2019 avant de sortir son premier album avec le label, « Le Grand Voyage », la même année, sous les louanges de la critique et de ses fans. KLONE démarre l’année 2022 avec une foule de projets. Au programme, l’enregistrement d’un nouvel album et une tournée américaine avec PAIN OF SALVATION au mois de mai. Il faut croire qu’ils avaient des fourmis dans les doigts et que l’envie de retourner en studio les démangeait. Si le dernier album live de KLONE est sorti il y a moins d’un an (Alive, en juin 2021), les musiciens poitevins préparent déjà un nouvel opus dix titres dont la sortie est prévue le début d’année 2023. LIZZARD Résolument tourné vers l’international, LizZard conjugue efficacité et talent grâce à une maîtrise précise de leurs instruments respectifs. Le trio délivre un metal tantôt progressif, tantôt groovy, toujours pourvu d’arrangements inspirés. Après plusieurs grosses tournées européennes en première partie de personnalités éminentes de la scène rock internationale (The Pineapple Thief, Soen, O.R.K…), LizZard a sorti son nouvel album « Eroded », le 19 Février 2021 sur le label Pelagic Records (Cult Of Luna, Year Of No Light, Hypno5e..). SEEDS OF MARY ce sont 5 mauvaises graines biberonnées au rock et à la bouillie Bordelaise. Leur musique s’enracine tant dans le métal (Gojira, Katatonia, Alice In Chains, Faith No More) que le rock sous toutes ses formes (Beatles, Pink Floyd) et cette mauvaise herbe n’a pas fini d’envahir le territoire comme en attestent leurs tournées aux quatre coins de l’hexagone. La dernière récolte se nomme Serendipity, troisième album du groupe à la fois sombre et plein d’espoir, violent et aérien, porté sur l’avenir et habité par le passé. Klone, Lizzard, SEEDS OF MARY Klone, Lizzard, SEEDS OF MARY

Votre billet est ici

ROCHER PALMER – SALON DE MUSIQUES CENON 1 RUE ARISTIDE BRIAND Gironde

2 L-R- 20-012358 // 3 L-R-20-012359 Base & Syncope Prod présentent

KLONE a construit son nom en faisant une musique aussi profondément introspective qu’elle est puissante sur le plan musical (tour support de Gojira, Devin Townsend Project, Orphaned Land, Mainstage du Hellfest, Motocultor…). Connu pour ses riffs de guitare sombres et ses paysages sonores épiques et inquiétants, le groupe a signé avec le label Anglais Kscope (Steven Wilson, Anathema..) en 2019 avant de sortir son premier album avec le label, « Le Grand Voyage », la même année, sous les louanges de la critique et de ses fans.

KLONE démarre l’année 2022 avec une foule de projets. Au programme, l’enregistrement d’un nouvel album et une tournée américaine avec PAIN OF SALVATION au mois de mai. Il faut croire qu’ils avaient des fourmis dans les doigts et que l’envie de retourner en studio les démangeait. Si le dernier album live de KLONE est sorti il y a moins d’un an (Alive, en juin 2021), les musiciens poitevins préparent déjà un nouvel opus dix titres dont la sortie est prévue le début d’année 2023.

LIZZARD Résolument tourné vers l’international, LizZard conjugue efficacité et talent grâce à une maîtrise précise de leurs instruments respectifs. Le trio délivre un metal tantôt progressif, tantôt groovy, toujours pourvu d’arrangements inspirés. Après plusieurs grosses tournées européennes en première partie de personnalités éminentes de la scène rock internationale (The Pineapple Thief, Soen, O.R.K…), LizZard a sorti son nouvel album « Eroded », le 19 Février 2021 sur le label Pelagic Records (Cult Of Luna, Year Of No Light, Hypno5e..).

SEEDS OF MARY ce sont 5 mauvaises graines biberonnées au rock et à la bouillie Bordelaise. Leur musique s’enracine tant dans le métal (Gojira, Katatonia, Alice In Chains, Faith No More) que le rock sous toutes ses formes (Beatles, Pink Floyd) et cette mauvaise herbe n’a pas fini d’envahir le territoire comme en attestent leurs tournées aux quatre coins de l’hexagone. La dernière récolte se nomme Serendipity, troisième album du groupe à la fois sombre et plein d’espoir, violent et aérien, porté sur l’avenir et habité par le passé.

.24.0 EUR24.0.

Votre billet est ici