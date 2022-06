Klone Istres, 28 octobre 2022, Istres.

L'Usine Route De Fos – RN 569 Istres Bouches-du-Rhône

Après une parenthèse enchantée et acoustique avec un album Unplugged, le groupe à pousser encore plus loin son sens de la mélodie et sa manière de composer des chansons aussi magnétiques qu’intenses. De là à croire que l’utilisation de l’électricité et de la distorsion furent délaissées, il n’y a qu’un pas. Or, Klone n’a jamais oublié ses racines, ancrées dans un terreau rock.



Le groupe sera précédé de deux groupes de rock progressif :

LIZZARD et HAMASAARI

Fer de lance du Metal Progressif français, (tour support de Gojira, Devin Townsend Project, Leprous, Mainstage du Hellfest, Motocultor…), les poitevins de KLONE sont de retour avec un 8ème album « Le Grand Voyage »

