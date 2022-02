“Kliniken” en représentation au Cratère Alès Alès, 15 mars 2022, AlèsAlès.

“Kliniken” en représentation au Cratère Le CratèrePlace Henri Barbusse Le Cratère Alès Alès

2022-03-15 – 2022-03-18 Place Henri Barbusse Le Cratère

Alès Gard Le Cratère Alès Gard

Alès

« Un uppercut sidérant qui laisse sans voix, un moment de poésie noire. Un petit bijou théâtral ». L’Œil d’OlivierDouze acteurs jetés dans une grande fresque des temps modernes, drôle, poétique et bouleversante, proche du documentaire. Le théâtre de Julie Duclos est unique : dans un décor important, le jeu des acteurs se mêle ponctuellement à des images filmées en direct qui révèlent l’intime, faisant surgir les personnages dans leur solitude ou distinguer le détail que nous n’aurions pas vu. Il y a bien là toute la force du théâtre, en prise directe avec nos émotions, démultipliée par l’intimité troublante du cinéma.Dans un hôpital psychiatrique des gens de toutes conditions et de tous âges se côtoient. Meurtris, malmenés et violentés. Norén nous invite à découvrir ce monde que l’on ne veut voir, met en exergue son humanité, provoque notre empathie et nous fait réaliser qu’il est, au final, bien plus proche que nous le pensions.Lars Norén, qui vient tout juste de disparaître, est l’un des plus grands dramaturge, auteur et metteur en scène suédois, considéré par plusieurs comme le successeur de Strindberg, Tcheckhov, Bergman ou Ibsen. Auteur de plus de 80 pièces, son théâtre, profondément humaniste, décortique, à travers l’observation de nos quotidiens, les dysfonctionnements de nos sociétés.*Infos pratiques :- Rendez-vous le mardi 15 Mars 2022- Où? : Le Cratère, scène nationale de théâtre d’Alès- Quand ? : Début de la représentation à 20h30- Tarifs : 18€ – 17€ – 15€ – 12€- Informations complémentaires et réservations auprès du Cratère, par téléphone au 04 66 52 52 64 ou directement sur leur site internet : https://lecratere.fr/

+33 4 66 52 52 64

Droits libres

Le CratèrePlace Henri Barbusse Le Cratère Alès Alès

dernière mise à jour : 2022-02-21 par