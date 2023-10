Klin d’œil 2023 · Marché de créateurs, 2e édition spéciale Noël Le Carreau du Temple Paris, 16 décembre 2023, Paris.

Du samedi 16 décembre 2023 au dimanche 17 décembre 2023 :

.Tout public. gratuit

Entrée libre

Le marché créatif de Klin d’œil revient pour une deuxième édition spéciale Noël, en plein cœur de la Halle du Carreau du Temple !

C’est devenu un rituel de Noël : chaque année, en décembre, la joyeuse équipe de Klin d’œil investit la Halle de sa fantaisie et de sa bonne humeur, avec son grand marché créatif. L’occasion d’acheter ou de fabriquer des cadeaux uniques en leur genre.

70 créatrices et créateurs français, ateliers DIY et tant d’autres surprises, le tout en musique : Klin d’œil dévoile ses fidèles et nouvelles découvertes dans le champ de l’artisanat d’art. Mode, déco, kids, beauté… Des cadeaux uniques, faits main et qui ont une âme ! Entre les pulls colorés de Katia Sanchez, les céramiques poétiques de Dodo Toucan, les illustrations de Steffie Brocoli, il y en a pour tous les goûts. Des ateliers Do It Yourself pour petits et grands en diverses techniques – sérigraphie, broderie, pastel… – permettent de repartir avec ses propres objets. Nouveauté cette année : un espace épicerie où dénicher des cadeaux pour le plaisir des papilles.

Événement accessible aux personnes malentendantes

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

Contact : https://weez.li/BJX4C4G3 +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://weez.li/BJX4C4G3

© Klin d’œil 4