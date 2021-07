Paris Sunset & Sunside Paris KLGO Sunset & Sunside Paris Catégorie d’évènement: Paris

KLGO Sunset & Sunside, 9 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 9 octobre 2021

de 18h30 à 19h30

payant

« Les bonnes chansons ne meurent pas, elles se transforment » pourrait être la devise de KLGO Enregistrées entre deux confinements, les mélodies de ce premier album, Almost Blue, ont plusieurs points communs : elles parlent d’amour déçu, d’occasions ratées, de vies fatiguées… Les personnages en sont ces inconnus, laissés-pour-compte et autres Misfits, personnages récurrents de la littérature et de la chanson américaine. Ces chansons ont aussi en commun de n’être que peu ou pas du tout connues, elles ont surtout ce que recherche tout musicien: se prêter à une interprétation personnelle. En voici notre version. Concerts -> Jazz Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001 Contact :Sunset & Sunside 0140264660 https://www.sunset-sunside.com/2021/10/artiste/3834/7598/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ http://twitter.com/SunsetSunside Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2021-10-09T18:30:00+02:00_2021-10-09T19:30:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Sunset & Sunside Adresse 60 Rue des Lombards Ville Paris lieuville Sunset & Sunside Paris