KLEW, un spectacle pour les petits comme pour les grands, ludique, euphorisant, où les sens sont à la fête. Un spectacle bilingue, fait pour ceux qui ne parlent ni l’une ni l’autre des deux langues, sans pour autant oublier le français. On s’y laisse envelopper par le violoncelle de Mathilde Chevrel et le violon de Yuna Léon, par la beauté du son et du geste, la poésie, l’humour et le dialogue des deux chanteuses, Thumette Léon et Noluen le Buhé. Et l’on s’aperçoit qu’on peut entendre avec les yeux, écouter sans les oreilles, chanter avec le corps… Et comprendre tant de choses, qu’on les entende ou non. Chansons, comptines, devinettes : le répertoire traditionnel réuni par Nolùen ouvre grand sur les forêts de l’enfance. Les chiens sonnent de la bombarde, les doigts chassent le loup, les hirondelles se recyclent, les petites filles s’ennuient un peu en gardant les vaches, et rêvent à l’œuf dans le nid sur la branche dans l’arbre du jardin – mais à qui donc est le jardin ? Au fil de cette musique à voir et à entendre, on apprendra, ravi, à signer le nom des animaux que l’on ramène du marché, les jours de la semaine, et tant d’autres choses…

Entrée libre

