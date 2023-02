KLEM + MILUA 6MIC, 18 mars 2023, AIX EN PROVENCE.

KLEM + MILUA 6MIC. Un spectacle à la date du 2023-03-18 à 20:30 (2023-03-18 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

IRIS/6MIC (L.D-2019-001876) présente : IRIS (6MIC) présente : A seulement 20 ans, il se démarque avec un rap très technique et mélodieux, des paroles tranchantes et sans filtre. Un sens du texte et de la mélancolie qui font de Klem, l’artiste au sad rap le plus streamé de sa génération. Klem écrit dans sa chambre depuis des années, sa sincérité bouleverse son public et révèle une vraie proximité entre l’artiste et ses abonnés. Ouverture des portes à 18h30Réservations PMR : 04 65 26 07 30 klem

6MIC AIX EN PROVENCE 160 rue Pascal Duverger Bouches-du-Rhone

