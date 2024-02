KLEK ENTOS ‘OSEREZ-VOUS?’ Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) Freyming-Merlebach, samedi 14 décembre 2024.

Klek Entòs est un être extrêmement mystérieux, tout droit sorti d’un film de Tim Burton. Dans un univers à la fois poétique et inquiétant, il invite les spectateurs à prendre conscience de leurs propres peurs et à les affronter, afin d’en faire leur force. Oserez-vous en savoir plus ? Déconseillé aux -12 ans.

Klek a fait sa première apparition en 2020 dans l’émission “La France a un Incroyable Talent”. Puis, fort du succès de ses numéros, il a participé à plus d’une dizaine d’émissions de télévision internationales (avec plus de 100 millions de vues sur les réseaux sociaux) ainsi qu’au plus prestigieux des programmes mondiaux, “America’s Got Talent”, où il a laissé les juges et le public totalement stupéfaits… Il est de retour en France, où il vient d’intégrer la nouvelle saison de l’émission d’Arthur, « Vendredi tout est permis”, pour nous proposer son spectacle. Il est le seul magicien à avoir été 2 fois finaliste de « La France a un Incroyable talent ».Adultes

29 EUR.

Début : 2024-12-14 20:00:00

fin : 2024-12-14

Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés

Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est

