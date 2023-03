KLEK ENTOS « OSEREZ-VOUS? » Cinéma le Cin’étoiles Sainte-Sigolène Catégories d’Évènement: Haute-Loire

KLEK ENTOS « OSEREZ-VOUS? » Cinéma le Cin’étoiles, 28 avril 2023, Sainte-Sigolène . KLEK ENTOS « OSEREZ-VOUS? » 13 avenue Lafayette Cinéma le Cin’étoiles Sainte-Sigolène Haute-Loire Cinéma le Cin’étoiles 13 avenue Lafayette

2023-04-28 – 2023-04-28

Haute-Loire EUR 15 15 Il n’est ni magicien, ni mentaliste, il est… Klek Entòs : il est la somme de toutes vos peurs.

Réservations à l’office de tourisme. Cinéma le Cin’étoiles 13 avenue Lafayette Sainte-Sigolène

