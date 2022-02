KLEIN + L’ATELIER Galerie Le Réverbère Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

La galerie poursuit son 40e anniversaire avec un feu d’artifice d’une centaine de photographies de William Klein : 8 contacts peints, des N&B de tous ses grands sujets dont un tiers d’inédits, mûrement choisis avec son tireur et son assistante dans son atelier. Avec KLEIN + L’ATELIER nous fêtons 30 ans de compagnonnage avec Klein, ses 94 ans, et nos 40 ans !

La galerie poursuit son 40e anniversaire avec un feu d'artifice d'une centaine de photographies de William Klein, mûrement choisis avec son tireur et son assistante dans son atelier. Galerie Le Réverbère 38 rue Burdeau 69001 Lyon

