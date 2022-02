Klein : Harmattan – Festival Variations lieu unique (le) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Entrée libre. Artiste pluridisciplinaire inclassable puisant autant dans les musiques expérimentales que dans la pop culture, la compositrice britannique Klein présente son premier album, “Harmattan”, paru sur le label Pentatone. En onze morceaux, Klein explore la musique classique et convoque ses influences RnB, rap et grime. Elle y associe des improvisations d’inspiration jazz au piano et des voix texturées. Une superposition de vagues de sons arrangés au service d’un univers ambient hors norme qui prend toute son ampleur en live. Dans le cadre du festival Variations, musiques pour piano et claviers (12 au 24 avril 2022) lieu unique (le) adresse1} Centre-ville Nantes 44000

