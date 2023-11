Klaxon, trompettes… et pétarades | Compagnie Juste Réplique MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris, 9 décembre 2023, Paris.

Le samedi 09 décembre 2023

de 19h30 à 21h00

.Tout public. A partir de 8 ans. Jusqu’à 10 ans. payant Billetterie complice : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 € au choix (placement libre)

Quand l’éternelle « lutte des classes » ne tient qu’à un fil … chirurgical.

Turin, début des années 1980. Au petit matin, Antonio Berardi, ouvrier à la Fiat, assiste à un violent carambolage. Il « sauve » un des passagers gravement brûlé, le couvre avec sa veste pour éteindre les flammes, l’amène aux urgences puis prend la fuite. Le blessé est admis au service de chirurgie plastique où on lui refait le visage d’après la photo de la carte d’identité trouvée dans sa veste… Dans le même temps, Antonio apprend de la bouche de Lucia, sa maîtresse, que Gianni Agnelli, le patron de la Fiat, a été enlevé la nuit même par un groupe de terroristes à bord de deux voitures, qu’il y a eu un accident… Y a-t-il eu erreur sur la personne ?

Compagnie Juste réplique

La compagnie Juste réplique a été créée en 2000. Iels ont monté 14 spectacles, dont le dernier en date, Klaxon, trompettes… et pétarades de Dario Fo. Leur répertoire est très varié, de Molière à Dario Fo en passant par Pirandello, J.C Grumberg, S. Wojtowicz, G. Dyrek, Tennessee Williams… Iels ont à cœur de partager leur passion du théâtre dans des lieux plus éloignés de la culture. Iels ont joué à la prison de Nanterre à deux reprises, mais aussi à la campagne en Normandie où nous avons créé un festival de théâtre, Les Coulisses du Manoir. En plus de leurs créations et de leurs représentations théâtrales, iels donnent des cours à des jeunes de primaire, des collégiens et des adultes.

DISTRIBUTION

Dominique Clenet, Frédéric Duten, Wadiha El Batti, Pascale Guinamard, Vincent Guinamard, Jean-Michel Laroudie, Luc Le Provost

MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 4 rue Félibien 75006 Paris

Contact : https://www.mpaa.fr/programmation/klaxon-trompettes-et-petarades +33146346858 saint-germain@mpaa.fr https://billetterie.mpaa.fr/spectacle?id_spectacle=578&lng=1

© DR