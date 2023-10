Pêche à la ligne hantée KL and Co Guérande, 31 octobre 2023, Guérande.

Pêche à la ligne hantée Mardi 31 octobre, 15h30 KL and Co 1 personne: 3

Pour Halloween, viens déguisé pour participer à une pêche à la ligne hantée !

Possibilité de réserver une partie en achetant vos billets dans les commerces « A Fleur de Soi » et « KL and Co ».

KL and Co 8 rue Vannetaise, Intra-Muros 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T15:30:00+01:00 – 2023-10-31T17:30:00+01:00

