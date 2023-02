KKC ORCHESTRA & CPC (PASSATGES EN COSERANS) LE REX DE TOULOUSE, 16 février 2023, TOULOUSE.

KKC ORCHESTRA & CPC (PASSATGES EN COSERANS) LE REX DE TOULOUSE. Un spectacle à la date du 2023-02-16 à 20:30 (2023-02-16 au ). Tarif : 13.0 à 13.0 euros.

ULYSSE MAISON D’ARTISTES (PLATESV-R-2022-001648/R-2022-001650) présente : + 1ère partie KKC Orchestra & le Collectif Passatges en Coserans est un projet de création et de collaboration artistique. Une rencontre entre hip-hop et musiques traditionnelles qui s’appuie sur des mélodies et des « riffs » du patrimoine musical, regardant le passé, projetant le futur mais profondément ancrée dans le présent. PASSATGES EN COSERANS Chantier d’exploration des arts traditionnels aux musiques actuelles en Couserans, le projet « Passatges » est le fruit d’une volonté d’affirmer l’ambition culturelle des acteurs couserannais. Ils ont défini un projet collectif unique nourri des compétences, énergies et spécificités de chacun et qui se décline dans trois grands domaines d’action : la formation des habitants et des musiciens, la diffusion de spectacles musicaux tout au long de l’année, la création artistique professionnelle. KKC ORCHESTRA Penser et faire danser ! Voilà désormais plus de 10 ans que le groupe cisèle cette formule sur les bases d’une géométrie variable, d’une envie : de formes qu’il dessine, de normes qu’il décide. Véritable artisanat sonore, sa musique part du cœur pour parler au votre, avec ses coups de gueule, de l’espoir, de la sueur, du beau, de la rage contenue, du riff qui tache, de l’amour en barre, du fait main. Et toujours, la preuve que créer, c’est résister !

Votre billet est ici

LE REX DE TOULOUSE TOULOUSE 15 Avenue Honoré Serres Haute-Garonne

ULYSSE MAISON D’ARTISTES (PLATESV-R-2022-001648/R-2022-001650) présente : + 1ère partie KKC Orchestra & le Collectif Passatges en Coserans est un projet de création et de collaboration artistique. Une rencontre entre hip-hop et musiques traditionnelles qui s’appuie sur des mélodies et des « riffs » du patrimoine musical, regardant le passé, projetant le futur mais profondément ancrée dans le présent.

PASSATGES EN COSERANS

Chantier d’exploration des arts traditionnels aux musiques actuelles en Couserans, le projet « Passatges » est le fruit d’une volonté d’affirmer l’ambition culturelle des acteurs couserannais. Ils ont défini un projet collectif unique nourri des compétences, énergies et spécificités de chacun et qui se décline dans trois grands domaines d’action : la formation des habitants et des musiciens, la diffusion de spectacles musicaux tout au long de l’année, la création artistique professionnelle.

KKC ORCHESTRA

Penser et faire danser ! Voilà désormais plus de 10 ans que le groupe cisèle cette formule sur les bases d’une géométrie variable, d’une envie : de formes qu’il dessine, de normes qu’il décide. Véritable artisanat sonore, sa musique part du cœur pour parler au votre, avec ses coups de gueule, de l’espoir, de la sueur, du beau, de la rage contenue, du riff qui tache, de l’amour en barre, du fait main. Et toujours, la preuve que créer, c’est résister !

.13.0 EUR13.0.

Votre billet est ici