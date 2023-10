Kizomba Digital Village Paris, 25 octobre 2023, Paris.

Le mercredi 15 novembre 2023

de 20h00 à 23h00

Le mercredi 25 octobre 2023

de 20h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. payant

Prix : 12€

Venez découvrir la Kizomba, une danse originaire de l’Angola !

Tu n’as aucune expérience en Kizomba, ou tu danses déjà la Salsa / Bachata ? Viens découvrir la Kizomba ! Rythmes lents et sensuels, cette danse est un moyen de danser tout en se relaxant. Douceur et sensualité sont de mise avec des mouvements simples et à la porté de tous. Le training commence à 20h et est suivi d’un after !

La Kizomba, c’est quoi ?

La Kizomba, une danse envoûtante originaire de l’Angola, captive les cœurs et les corps par son rythme sensuel et ses mouvements élégants. Fusion de mélodies africaines et de touches contemporaines, la Kizomba évoque une intimité délicate entre les danseurs. Les pas lents et harmonieux créent une connexion profonde, permettant aux partenaires de communiquer sans mots, mais avec des gestes et des regards complices. Les danses de Kizomba varient entre douceur et passion, créant une toile émotionnelle qui se déploie sur la piste. Que ce soit dans les soirées animées ou les cours intimes, la Kizomba invite chacun à explorer sa musicalité intérieure et à partager une expérience intime et envoûtante avec un partenaire.

Digital Village 21 rue Albert Bayet 75013 Paris

Contact : https://form.digital-village.com/?event=Kizomba&village=Paris&date=25/10/2023&Organisateur=allforonekiz@gmail.com

Digital Village