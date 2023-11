Sortie de résidence Matizia, la nouvelle création Alberi Sonori Kiwi Centre Coulturelle, Ramonville-Saint-Agne (31) Sortie de résidence Matizia, la nouvelle création Alberi Sonori Kiwi Centre Coulturelle, Ramonville-Saint-Agne (31), 8 novembre 2023, . Sortie de résidence Matizia, la nouvelle création Alberi Sonori Mercredi 8 novembre, 17h00 Kiwi Centre Coulturelle, Ramonville-Saint-Agne (31) gratuit Sortie de résidence de la nouvelle creation de Alberi Sonori _ MATIZIA Tempete envoutante Le 8 novembre à 17h au Centre Coulturelle Le Kiwi Place Jean Jaurès – Ramonville Accompagné pas LE SILO_Centre de création coopératif dédié aux musiques du monde et traditionnelles en Occitanie en partenariat avec Convivencia et le Centre Coulturel Le Kiwi Entrée gratuite Réservation obligatoire avec un mail à info@convivecia.eu source : événement Sortie de résidence Matizia, la nouvelle création Alberi Sonori publié sur AgendaTrad Kiwi Centre Coulturelle, Ramonville-Saint-Agne (31) Place Jean Jaurès, 31520 Ramonville-Saint-Agne

source : événement Sortie de résidence Matizia, la nouvelle création Alberi Sonori publié sur AgendaTrad

Kiwi Centre Coulturelle, Ramonville-Saint-Agne (31)
Place Jean Jaurès, 31520 Ramonville-Saint-Agne

