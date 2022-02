Kitsuke ou l’art de porter un kimono Musée Georges Labit Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Kitsuke ou l’art de porter un kimono Musée Georges Labit, 22 avril 2022, Toulouse. Kitsuke ou l’art de porter un kimono

du vendredi 22 avril au vendredi 17 juin à Musée Georges Labit

### Arts du Japon : Kitsuke ou l’art de porter un kimono par Anita Henry Au Japon, les occasions de revêtir le kimono ne manquent pas. Ce vêtement traditionnel japonais illustre aujourd’hui comme hier les liens étroits entre le vêtement, l’art et la société japonaise. Cependant, revêtir un kimono ne s’improvise pas. Il est nécessaire de s’entraîner si l’on souhaite le vivre pleinement. Anita vous propose de vivre cette expérience originale en vous permettant de choisir un des kimonos de sa collection. Vous pourrez ainsi vous parer de beaux tissus qui ne tiennent que par une large ceinture de quatre mètres de long et de nombreux accessoires… Alors, prête pour vous vêtir de soie ? ### Infos pratiques * Les vendredis 22 avril et 17 juin à 14h30 * Durée : 1h30 * Ouverture des réservations un mois avant, de 10h à 17h sauf le mardi : 05 31 22 99 80/81 * Adultes : 5 personnes maximum

Tarif : 15 €

Culture Musée Georges Labit 17 Rue du Japon, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T14:30:00 2022-04-22T16:59:00;2022-06-17T14:30:00 2022-06-17T16:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Musée Georges Labit Adresse 17 Rue du Japon, 31400 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Musée Georges Labit Toulouse Departement Haute-Garonne

Musée Georges Labit Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Kitsuke ou l’art de porter un kimono Musée Georges Labit 2022-04-22 was last modified: by Kitsuke ou l’art de porter un kimono Musée Georges Labit Musée Georges Labit 22 avril 2022 Musée Georges Labit Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne