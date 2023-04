Kitsou Dubois – La Chaise Catégorie d’Évènement: île de France

Kitsou Dubois – La Chaise, 19 mai 2023, . Le vendredi 19 mai 2023

de 21h30 à 21h40

.Tout public. A partir de 11 ans. gratuit

Performance gravitationnelle entre une chaise et une danseuse. La Chaise

Compagnie Ki Productions – Kitsou Dubois La Chaise est une performance qui relie organiquement une chaise et une danseuse, comme deux centres de gravité qui se rencontrent. Le corps de la danseuse évolue sur la chaise dans un mouvement continu où le temps et l’espace se dilatent … on est suspendus, comme en apesanteur. La qualité gestuelle de l’interprète et sa présence conjuguent fragilité et puissance musculaire pour déjouer les forces gravitaires. Parvis de la Mairie du 11e arrondissement Contact : http://www.festivalonze.org/spectacle/la-chaise/ https://www.facebook.com/onzebouge/ https://www.facebook.com/onzebouge/

Ki Productions

