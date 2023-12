Rencontre avec Safia Nolin Kitsch’n bar Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Strasbourg Rencontre avec Safia Nolin Kitsch’n bar Strasbourg, 24 janvier 2024, Strasbourg. Rencontre avec Safia Nolin Mercredi 24 janvier 2024, 19h00 Kitsch’n bar Gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-24T19:00:00+01:00 – 2024-01-24T21:00:00+01:00

Fin : 2024-01-24T19:00:00+01:00 – 2024-01-24T21:00:00+01:00 Un format pour prendre le temps de donner la parole aux artistes de la programmation Django. Un échange convivial et détendu, dans un lieu qui l’est tout autant, pour revenir sur le parcours de l’artiste, sa place dans la société, ses interrogations, ses combats… Safia Nolin nous fait l’honneur de cet aparté pour la découvrir autrement et appréhender encore mieux son concert du lendemain. Bienvenue au Kitsch’n ! SAFIA NOLIN

Figure de proue de la nouvelle chanson québecoise, Safia Nolin charme depuis ses débuts autant la critique que le public avec ses chansons à saveur folk sombre. Qu’elle chante ses propres compositions ou des reprises de classiques québécois, l’artiste nous transporte dans son univers singulier. Kitsch’n bar 8 Quai Charles Altorffer, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck Bas-Rhin Grand Est Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Code postal 67000 Lieu Kitsch'n bar Adresse 8 Quai Charles Altorffer, 67000 Strasbourg Ville Strasbourg Departement Bas-Rhin Lieu Ville Kitsch'n bar Strasbourg Latitude 48.582415 Longitude 7.737763 latitude longitude 48.582415;7.737763

Kitsch'n bar Strasbourg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/strasbourg/