Kitgut Quartet Espace jean-vilar, 28 novembre 2021, Amilly.

Kitgut Quartet

Espace jean-vilar, le dimanche 28 novembre à 18:00

Too late to be wise Déjà connue des mélomanes en formation orchestrale, Amandine Beyer revient parmi nous en premier violon du Kitgut Quartet (le terme ‘‘kitgut strings’’ se rapporte aux instruments jouant sur cordes en boyaux). Liberté, enthousiasme et partage : telle pourrait être la devise de ce quatuor, qui réunit des solistes hors normes, chacun étant membre des plus fameuses formations européennes sur instruments d’époque. Un voyage dans le temps pas exempt de surprises ! Ce programme consacré à Haydn et l’Angleterre (Purcell, Locke) interroge les origines du quatuor à cordes autour de joyaux finement choisis. ‘‘Interroger les origines du quatuor à cordes, c’est renouer avec une pratique sociale aux antipodes de l’académisme figé des salles de concerts et des enregistrements en studio. C’est en effet comme métaphore de la conversation que la musique de chambre se développe au XVIIIe siècle, dans le même contexte privé des salons. Comme divertissement, elle revêt la même part d’imprévu et d’improvisation qui garantit l’interaction entre les protagonistes et la participation active des auditeurs. Ainsi, à l’heure où le quatuor n’a pas encore fixé sa forme, il est déjà fortement goûté, non pour l’intellectualité et l’abstraction qu’on lui prêtera plus tard comme parangon de la musique pure, mais comme substitut d’un dialogue animant des voix individuelles qui réagissent les unes aux autres dans la spontanéité de l’instant.’’ (Jeanne Roudet, musicologue à la Sorbonne). Distribution : Amandine Beyer : violon Naaman Sluchin : violon Josèphe Cottet : alto Frédéric Baldassare : violoncelle Plein tarif : 18 € Tarif réduit : 13 € (sera accordé sur présentation de justificatifs, aux jeunes de 19 ans à 25 ans révolus, aux demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires des minima sociaux et aux titulaires d’une carte de famille nombreuse). Tarif groupe : 13 € (sera accordé aux associations, aux entreprises et aux comités d’entreprise à partir de 10 places achetées sur l’ensemble des concerts proposés). Tarif junior : 5 € (valable jusqu’à 18 ans révolus). La gratuité sera accordée aux élèves de l’École municipale de musique d’Amilly. Tarif parent accompagnant un mineur élève de l’école de musique (dans la limite de 2 personnes) : 10 € MOYENS DE PAIEMENT Règlement par chèque -à l’ordre de Régie saison culturelle d’Amilly-, espèces, carte bancaire y compris sur le lieu du concert. En plus du dispositif yep’s, toujours disponible pour les moins de 25 ans, nouveau pour les jeunes de 18 ans : Possibilité d’utiliser le pass culture. Renseignements : yeps.fr / pass.culture.fr Espace Jean-Vilar 264, rue de la Mère-Dieu 45200 AMILLY 02 38 85 81 96 / [ejv@amilly45.fr](mailto:ejv@amilly45.fr) Horaires d’ouverture : lundi de 14h à 17h et du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h. Fermé jusqu’au 31 août. Des pré-réservations sont possibles par courrier. Ouverture de la billetterie : samedi 11 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h

KITGUT QUARTET

Espace jean-vilar 264 Rue de la Mère Dieu 45200 Amilly Amilly Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-28T18:00:00 2021-11-28T20:00:00