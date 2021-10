Baume-les-Dames Baume-les-Dames Baume-les-Dames, Doubs Kitch ou double Baume-les-Dames Baume-les-Dames Catégories d’évènement: Baume-les-Dames

Doubs

Kitch ou double Baume-les-Dames, 22 mai 2022, Baume-les-Dames. Kitch ou double 2022-05-22 17:00:00 – 2022-05-22

Baume-les-Dames Doubs Théâtre humour. Comédie loufoque et délurée.

Nous sommes à la veille des fêtes de fin d ‘année au cabaret “Le Zigoto Palace”. “Les Gaufrettes”, fameux duo de transformistes répètent leur nouvelle revue. L’un d’eux tombe malade et doit se faire remplacer eu pied levé. Mais qui le remplacera….?

Réservation au 03.81.84.41.67 ou culture@baumelesdames.org Rendez-vous au Centre d’Affaires et de Rencontres, Quai du Canal, à Baume les Dames à 17h culture@baumelesdames.org +33 3 81 84 41 67 Théâtre humour. Comédie loufoque et délurée.

Nous sommes à la veille des fêtes de fin d ‘année au cabaret “Le Zigoto Palace”. “Les Gaufrettes”, fameux duo de transformistes répètent leur nouvelle revue. L’un d’eux tombe malade et doit se faire remplacer eu pied levé. Mais qui le remplacera….?

Réservation au 03.81.84.41.67 ou culture@baumelesdames.org Rendez-vous au Centre d’Affaires et de Rencontres, Quai du Canal, à Baume les Dames à 17h dernière mise à jour : 2021-09-28 par

Détails Catégories d’évènement: Baume-les-Dames, Doubs Autres Lieu Baume-les-Dames Adresse Ville Baume-les-Dames