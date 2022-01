Kit recette en bocal centre social le labO des possibles Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Loiret

Kit recette en bocal

centre social le labO des possibles, le vendredi 4 février à 15:00

Composons ensemble des bocaux pour des recettes simples et rapides. Les ingrédients sont mesurés, déposés dans un bocal; il ne restera plus qu’à ajouter les oeufs et le beurre lors de réalisation. Ces préparations peuvent se décliner pour des cookies, des cakes, des muffins, du riz au lait ou pour des recettes salés. Une fois décorés, vos bocaux pourront être offerts ou bien être prêts dans vos placards pour un goûter improvisé. Chacun apporte un bocal et des ingrédients pour composer son kit.

Sur inscription

centre social le labO des possibles Agora, 59 avenue de Vendôme, 45190 Beaugency

2022-02-04T15:00:00 2022-02-04T16:00:00

