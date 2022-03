Kit “Papy-Mamie” vacances de Printemps Jussey, 9 avril 2022, Jussey.

Kit “Papy-Mamie” vacances de Printemps JUSSEY Tourisme 18 Rue Gambetta Jussey

2022-04-09 – 2022-05-07 JUSSEY Tourisme 18 Rue Gambetta

Jussey Haute-Saône

EUR A chaque période de petites vacances, JUSSEY Tourisme met à disposition gratuitement des grands-parents un kit comprenant une multitude d’idées et d’astuces: guide des loisirs et animations, guide des restaurateurs, jeu de piste Baludik , un cadeau ….. et bien d’autres encore. Les kits sont disponibles à l’Office de Tourisme, à la Médiathèque et la crèche de Jussey et à l’Intermarché de Corre.

contact@jussey-tourisme.com +33 3 84 92 21 42

A chaque période de petites vacances, JUSSEY Tourisme met à disposition gratuitement des grands-parents un kit comprenant une multitude d’idées et d’astuces: guide des loisirs et animations, guide des restaurateurs, jeu de piste Baludik , un cadeau ….. et bien d’autres encore. Les kits sont disponibles à l’Office de Tourisme, à la Médiathèque et la crèche de Jussey et à l’Intermarché de Corre.

JUSSEY Tourisme 18 Rue Gambetta Jussey

dernière mise à jour : 2022-02-23 par