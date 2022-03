Kit Musique Musée Mer Marine Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Kit Musique Musée Mer Marine, 16 avril 2022, Bordeaux. Kit Musique

Musée Mer Marine, le samedi 16 avril à 15:00

Dans le cadre d’une résidence de création vocale, la compositrice et artiste lyrique Valérie Philippin, associée au trio lyrique DéCLIC de la Cie Territoires de la Voix, collabore avec plus de soixante élèves du conservatoire ; ils interprèteront leurs créations au coeur des collections du musée à travers trois parcours (à partir de 15h), dont l’un, sur le thème de la mer, réunira l’ensemble des chanteurs.

Accessible sur présentation d’un billet d’entrée du jour pour le parcours permanent

Le Musée Mer Marine accueille, au coeur de ses collections, un spectacle musical hors du commun porté par le Conservatoire de Bordeaux et une soixantaine de ses élèves ! Musée Mer Marine 89 rue des Étrangers 33300 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T15:00:00 2022-04-16T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Musée Mer Marine Adresse 89 rue des Étrangers 33300 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Musée Mer Marine Bordeaux Departement Gironde

Musée Mer Marine Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Kit Musique Musée Mer Marine 2022-04-16 was last modified: by Kit Musique Musée Mer Marine Musée Mer Marine 16 avril 2022 bordeaux Musée Mer Marine Bordeaux

Bordeaux Gironde