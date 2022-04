KIT MUSIQUE [CHANT] Conservatoire de Bordeaux, 7 avril 2022, Bordeaux.

KIT MUSIQUE [CHANT]

du jeudi 7 avril au dimanche 17 avril à Conservatoire de Bordeaux

Le Conservatoire de Bordeaux accueille depuis octobre 2021 la compositrice et artiste lyrique Valérie Philippin et la compagnie Territoires de la voix pour une résidence de création vocale partagée avec plus de soixante élèves et le trio lyrique DéCLIC. Ce projet de résidence de composition est soutenu par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) dans le cadre du plan de relance et par la SACEM au titre de l’aide aux compositeurs et compositrices. Cette collaboration est l’occasion de plusieurs représentations publiques avec des partenaires du territoire. Au programme : **Samedi 2 avril à 16h30 – Pôle culturel de la Haye, Le Taillan-Médoc** Gratuit, sur réservation : [[https://my.weezevent.com/concert-du-conservatoire-de-bordeaux-fantastique](https://my.weezevent.com/concert-du-conservatoire-de-bordeaux-fantastique)](https://my.weezevent.com/concert-du-conservatoire-de-bordeaux-fantastique) Concert itinérant proposé dans le cadre de la semaine fantastique organisée par le Taillan-Médoc **Jeudi 7 avril à 18h** La machine à musique, Bordeaux Concert **Samedi 16 avril à 15h – Musée Mer Marine, Bordeaux** Sur présentation d’un ticket d’entrée au musée Plusieurs parcours sont proposés, dont une création sur le thème de la mer interprétée par l’ensemble des chanteurs. L’équipe vous accueille à partir de 14h30 pour le retrait des billets. **Dimanche 17 avril à partir de 15h** Entrée libre Déambulation en musique : 15h : rendez-vous place de la Comédie (porche de l’Opéra National de Bordeaux) 16h : salle Capitulaire de la Cour Mably 17h : Halle des Chartrons 18h30 : concert final au Garage moderne

Du samedi 2 au dimanche 17 avril Divers lieux

Conservatoire de Bordeaux 22 Quai Sainte-Croix, 33800 Bordeaux Bordeaux Saint-Michel Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T18:00:00 2022-04-07T18:30:00;2022-04-16T15:00:00 2022-04-16T15:30:00;2022-04-17T15:00:00 2022-04-17T18:30:00