Kit à survivre Oizon, 9 octobre 2022, Oizon.

Kit à survivre

Terrain de foot Oizon Cher

2022-10-09 15:00:00 – 2022-10-09

Oizon

Cher

Oizon

Passionnée de nature et experte en survivance, elle tentera de vous immiscer dans un environnement naturel, inconfortable et nuisible en recréant des situations à hauts risques !

Que vous fuyiez une catastrophe naturelle ou nucléaire, une guerre, une épidémie, un agent du fisc, ou un ado prépubère, vous devez être prêt à partir, à fuir… à survivre !

Après avoir assisté à ce stage théorico-magistral des pratiques ancestrales, vous serez prêt(e) à préparer votre sac à dos, à construire un abri sécurisé, à garder votre sang froid, à pallier la solitude… L’indépendance en milieu naturel n’aura plus de secret pour vous !

Spectacle organisé au cours de la fête des plantes de l’association HFLS.

Ancien membre des forces spéciales, l’institutrice en chef Boomerang propose de vous initier aux différentes techniques de survie en milieu hostile.

+33 2 48 58 07 05

Passionnée de nature et experte en survivance, elle tentera de vous immiscer dans un environnement naturel, inconfortable et nuisible en recréant des situations à hauts risques !

Que vous fuyiez une catastrophe naturelle ou nucléaire, une guerre, une épidémie, un agent du fisc, ou un ado prépubère, vous devez être prêt à partir, à fuir… à survivre !

Après avoir assisté à ce stage théorico-magistral des pratiques ancestrales, vous serez prêt(e) à préparer votre sac à dos, à construire un abri sécurisé, à garder votre sang froid, à pallier la solitude… L’indépendance en milieu naturel n’aura plus de secret pour vous !

Spectacle organisé au cours de la fête des plantes de l’association HFLS.

CdC Sauldre et Sologne

Oizon

dernière mise à jour : 2022-06-27 par