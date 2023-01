Kiss my Valentine La Bellevilloise Paris Catégories d’Évènement: île de France

Kiss my Valentine La Bellevilloise, 3 février 2023, Paris. Le vendredi 03 février 2023

de 19h45 à 23h45

. payant Regular : 11 EUR Early Bird : 7.7 EUR

Vendredi 3 février 2023, Kiss My Valentine à la Bellevilloise ! Joyeux anniversaire à nous…et à vous ! Et qui dit anniversaire dit évènement spécial ! La Kiss my Valentine née pour la st Valentin 2021 revient à la Bellevilloise sous le signe du sexy et du glamour ! Chaque mois Mademoiselle Kiss & Uta Valentine invitent chaque mois 2 performeurs de talent issus de la scène drag mais également un invité extra, nouveau visage prometteur ! Une sorte de mise en bouche ! Retrouvez lors de cette édition mensuelle le 3 Février 2023 pour célébrer l’art drag et l’anniversaire du cabaret avec vos hôtesses de charme Mademoiselle Kiss et Uta Valentine. Elles vous réservent un show haut en couleur et en extravagance avec un line-up Fo-Lie ! à un Drag Show ou adeptes régulier.ères venez partager l’énergie, le fun et tomber sous le charme ensorceleur de nos créatures lors d’une soirée rythmée par des numéros mélangeant lipsynchs, danse, live et d’autres surprises. Encore mieux sur scène que sur vos écrans! Arrive tôt pour avoir une place en table et être au plus proche du show ! Qui dit évènement spécial dit salle du Loft avec 250 places ! La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m) Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m) Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://shotgun.live/fr/events/kiss-my-valentine-10-03-02-22

