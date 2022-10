KISS MY VALENTINE #7 La Bellevilloise, 4 novembre 2022, Paris.

Le vendredi 04 novembre 2022

de 19h45 à 23h00

. payant Sur place : 10 EUR Prévente : 8.80 EUR

Serait-ce des frissons qui parcourent votre nuque ? Sûrement à cause du doux parfum de créatures nocturnes se dévoilant à la pleine lune ou bien peut-être le chant mélodieux de leurs incantations !

Ça y est le Drag Show “Kiss My Valentine” revient pour une 7ème édition mensuelle à la Bellevilloise pour une Spooky Edition !

Nos hôtesses enjôleuses Mademoiselle Kiss et Uta Valentine vous réservent un show haut en couleur et en extravagance avec un line-up de performeur.euse de talent issu.es de la scène drag française !

Pour cette édition placée sous le thème d’Halloween, venez dans votre plus belle tenue “spooky” et tentez de remporter des cadeaux ! Trick or Treat ?!

Nouveaux.elles venu.es à un Drag Show ou adeptes régulier.ères venez partager l’énergie, le fun et tomber sous le charme ensorceleur de nos créatures lors d’une soirée rythmée par des numéros mélangeant lipsynchs, danse, live et d’autres surprises. Encore mieux sur scène que sur vos écrans!

Arrive tôt pour avoir une place en table et être au plus proche du show !

OUVERTURE DES PORTES 19h45

DEBUT DU SHOW 20h15

PERFORMEUR.EUSES:

Mademoiselle Kiss (@mllekisss):

“Mlle Kiss, kinky de nature et kitch par choix. Femme du monde au premier abord, Kiss se révèle est un vrai couteau suisse; franchouillarde ou domina, vous ne savez jamais sur quelles facettes vous pouvez tomber ! “

Uta Valentine (@utavalentine)

“Uta Valentine est un peu un collage de Vogue, de personnages de J-RPG, d’héroïnes cartoon et de pin-ups rétro le tout passé au filtre technicolor.

Vixen multiforme, elle passe d’univers en univers. Parfois duchesse gothique revancharde, rappeuse glam, déesse Cosmique ou ingénue vénéneuse, elle vous transporte dans un univers coloré et référencé, plein de second degré et d’imagerie pop.”

Tricki (@mrtricki):

“Adjectif

•In English

(a task,problem,person) requiring care & skill

•En française

Difficile & délicate

« Appliquer du eye-liner peut être Tricki »!”

Ghost Elektra (@ghostelektra)

« Président.e de @ForensicsParis et productrice à l’origine de la @TechNoireParis, du @MarcheDrag & Queer et de @EatItBrunch, Ghost Elektra est une drag queen à l’âme sombre et au sang chaud.

Née des scènes underground, goth et techno, son drag s’inspire des classiques tech noir et de science-fiction tels que Blade Runner, Ghost in the Shell et Matrix.

Mélangeant son amour de la mode et la haute couture avec son goût pour le bondage et le fétichisme, son esthétique est sensuelle, sombre et edgy.

Ghost mélange l’art du drag à la performance risquée du feu et se produit à travers l’Europe et les Etats-Unis où elle vivait.”

Prévoyez du cash à échanger contre nos Drag Dollars pour tipser vos artistes favori.e.s ! 1€ = 1 Drag Dollar . Ou votre plus beau smartphone équipé de Lydia ou Paypal !

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m) Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m) Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.labellevilloise.com/ https://shotgun.live/fr/events/kiss-my-valentine-7-04-11-22

KISS MY VALENTINE #7