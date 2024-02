Kiss My Valentine #20 La Bellevilloise Paris, vendredi 1 mars 2024.

Vendredi 1er mars, retrouvez la Kiss My Valentine pour la vingtième édition de leur show à La Bellevilloise !

Un mois de Février trop court mais qui nous permet de vous retrouver encore plus vite pour cette vingtième édition ! Après un anniversaire chaux bouillant, place à une édition haute en couleur et en diversité !

Rendez-vous pris à la Bellevilloise, au Loft, pour vous accueillir dans la KMV Family toujours plus nombreux.ses avec notre incroyable line-up d’artistes drag venus de la riche scène française !

Chaque mois nos hôtesses invitent 3 performeur.euse de talent issu.es de la scène drag française et internationale, pour plus d’une dizaine de numéros en tout genre.

Retrouvez lors de cette édition mensuelle le 01 Mars 2024 pour célébrer l’art drag, l’amour et l’humour, Mademoiselle Kiss et Uta Valentine. Elles vous réservent un show placé sous le signe du très sexy et chaud accompagnées par la sculpturale Anetha Black, la star du grand écran Kiara Bolt, un king haut en couleurs Miroslav Toi Les Mains, ainsi qu’une petite surprise avec Alix Wastoma !

Nouveaux.elles venu.es à un Drag Show ou adeptes régulier.ères venez partager l’énergie, le fun et tomber sous le charme ensorceleur de nos créatures lors d’une soirée rythmée par des numéros mélangeant lip sync, danse, live et d’autres surprises. Encore mieux sur scène que sur vos écrans TV.

PERFORMEUR.EUSES:

Mademoiselle Kiss (@mllekisss):

“Mlle Kiss, kinky de nature et kitch par choix. Femme du monde au premier abord, Kiss se révèle est un vrai couteau suisse; franchouillarde ou domina, vous ne savez jamais sur quelles facettes vous pouvez tomber ! “

Uta Valentine (@utavalentine)

“Uta Valentine est un peu un collage de Vogue, de personnages de J-RPG, d’héroïnes cartoon et de pin-ups rétro le tout passé au filtre technicolor.

Vixen multiforme, elle passe d’univers en univers. Parfois duchesse gothique revancharde, rappeuse glam, déesse Cosmique ou ingénue vénéneuse, elle vous transporte dans un univers coloré et référencé, plein de second degré et d’imagerie pop.”

Anetha Black ( @anethablack )

“She’s back ! Mélangeant l’art du drag, de la mode et du burlesque, Anetha Black vous emmènera dans son univers à la fois envoûtant et étrangement sensuel.. “

Kiara Bolt (@kiara_bolt_ )

« Un regard envoûtant et une performeuse aguerri, Kiara Bolt prend plaisir depuis déjà plus de 5 ans à nous proposer son univers dramatique, tant sur scène qu’au cinéma, alliant sa corporalité à sa poésie, afin d’habiter ce personnage infusé d’un amour pour ses références RnB . »

Miroslav Toi Les Mains (@miroslavtoilesmains )

“Tantôt Pierrot tantôt Auguste, ce clown de drag king est si féminin qu’il en est presque queen à barbe… Venu du froid pour étaler son gras — et ses névroses — ses costumes sont pleins de poils de chats et de tâches de chocolat. Plutôt divan que diva, son nom est un vrai message de prévention : Miroslav Toi Les Mains ! ”

Alix Wastoma (@alixwatsoma )

“Créature venue d’ailleurs, Alix vous transporte dans un monde aussi familier que surprenant. Elle vous laissera un goût de rêve minutieusement twisté. Avec l’envie de réfléchir ou simplement de l’applaudir. »

