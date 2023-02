Kiss my erasmus Café Oz Châtelet Paris Catégories d’Évènement: île de France

Voyager à travers le monde en une soirée c’est possible ! KISS MY ERASMUS, c’est le rendez-vous de tous les étudiants Erasmus, au pair, stagiaires de nationalité étrangère vivant à Paris et leurs amis… KISS MY ERASMUS Une soirée Erasmus qui te fait découvrir les 4 coins du monde en quelques pas de danse et des “Chupitos/shooter” pour briser ta timidité Tu pourras porter fièrement les couleurs de ton pays grâce aux drapeaux distribués dès l’entrée. Côté musique on reste électro, RNB, Reggaeton, Pop, Disco, cette soirée c’est la tienne! N’oublie pas de venir bien habillé car notre photographe t’attend pour te prendre en photo. Que tu sois Erasmus, International, au pair ou stagiaire, tu es le bienvenu(e) ! Entrée gratuit avant 00:30 Free entrance before 00:30 Ingresso gratuito prima 00:30 Note bien qu’une fois par mois la Kiss s’agrandit en “FULL PARTY” Animations, goodies et le CAFE OZ qui s’ouvre en grand avec deux salles, deux ambiances, deux niveaux et deux fois plus de chance de faire des rencontres. Café Oz Châtelet 18 Rue Saint-Denis 75001 Paris Contact : https://cafe-oz.com/chatelet/agenda-soirees.html https://www.facebook.com/erasmusparisnightlife https://www.facebook.com/erasmusparisnightlife

