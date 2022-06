Kishi Bashi 151A 10th Anniversary Tour Petit Bain, 24 novembre 2022, Paris.

Le jeudi 24 novembre 2022

de 20h00 à 23h00

. payant Prévente : 18 EUR Sur place : 22 EUR

ishi Bashi est le pseudonyme du chanteur, multi-instrumentiste et auteur-compositeur Kaoru Ishibashi. Il a étudié la musique de film au Berklee College of Music avant de devenir un violoniste renommé.

En tant que violoniste, Ishibashi a enregistré et effectué des tournées internationales avec des artistes aussi divers que Regina Spektor, Sondre Lerche et, plus récemment, le groupe de rock indépendant of Montreal, basé à Athens, en Géorgie.

Kishi Bashi est également le chanteur et membre fondateur du groupe de rock électronique new-yorkais Jupiter One. En 2011, il a commencé à enregistrer et à se produire en tant qu’artiste solo.

En 2022, il annonce la réédition de son premier album 151a en l’honneur du 10e anniversaire de sa sortie originale, comme son premier double LP qui comprend des démos originales de tous les titres de l’album.

Petit Bain 7 port de la Gare 75013 Paris

6 : Quai de la Gare (Paris) (338m) 325 : Bibliothèque Nationale de France (Paris) (247m)



Contact : https://petitbain.org/events/kishi-bashi-151a-10th-anniversary-tour/ https://www.facebook.com/events/3177944955819508 https://www.facebook.com/events/3177944955819508 https://bit.ly/KishiBashi_PetitBain

Kishi Bashi 151A 10th Anniversary Tour