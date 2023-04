FÊTE DU FROMAGE 1 route de Ritzing, 21 mai 2023, Kirsch-lès-Sierck.

Comme chaque année au mois de mai, la Ferme Les Grands Vents ouvre ses portes durant une journée.

Au programme : visite de la ferme, marché paysan avec les producteurs locaux (fromage, miel, jus de fruits, charcuterie, glace, foie gras, vins, fruits et légumes…), démonstration de la traite des vaches. Possibilité de restauration sur place le midi, avec un repas fermier.. Tout public

Dimanche 2023-05-21 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-21 18:00:00. 0 EUR.

1 route de Ritzing Ferme les Grands Vents

Kirsch-lès-Sierck 57480 Moselle Grand Est



Like every year in May, the Grands Vents Farm opens its doors for a day.

On the program: visit of the farm, farmer’s market with local producers (cheese, honey, fruit juices, delicatessen, ice cream, foie gras, wines, fruits and vegetables…), demonstration of the cows’ milking. Possibility to eat on site at noon, with a farm meal.

Como cada año en mayo, la granja Grands Vents abre sus puertas durante un día.

En el programa: visita a la granja, mercado agrícola con productores locales (quesos, miel, zumos de frutas, charcutería, helados, foie gras, vinos, frutas y verduras, etc.), demostración de ordeño de vacas. Posibilidad de catering in situ al mediodía, con una comida de granja.

Wie jedes Jahr im Mai öffnet die Ferme Les Grands Vents einen Tag lang ihre Türen.

Auf dem Programm stehen: Besichtigung des Bauernhofs, Bauernmarkt mit lokalen Erzeugern (Käse, Honig, Fruchtsäfte, Wurstwaren, Eis, Foie gras, Weine, Obst und Gemüse…), Vorführung des Melkens von Kühen. Möglichkeit, mittags vor Ort eine Bauernmahlzeit zu verzehren.

Mise à jour le 2023-04-13 par TROIS FRONTIERES TOURISME