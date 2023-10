Course « Muscle Ton Téléthon » Kirolak Bidart, 9 décembre 2023, Bidart.

Bidart,Pyrénées-Atlantiques

La course Musclée du Téléthon de Bidart, les 3 départs/arrivées se font depuis Kirolak :

Départ 15h00 pour les 10kms de marche

Départ 15h30 pour la course des enfants

Départ 16h30 pour la course 10kms

Ravitaillement à mi-parcours

Buvette et restauration sur place

Douche chaude à l’arrivée à Kirolak

Tarif : 12€

Inscriptions en ligne sur https://pb-organisation.com/ ou sur place à partir de 14h30

Information: telethon.enchante.bidart@gmail.com ou par téléphone au 0750995545

L’intégralité de la recette de cette animation est reversée à l’AFM Téléthon..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 20:00:00. .

Kirolak

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



La course Musclée du Téléthon de Bidart, the 3 starts/finishes are from Kirolak:

3:00 p.m. start for the 10-kilometer walk

3:30 p.m. start for the children’s race

Departure 4.30pm for the 10kms race

Mid-course refreshments

Refreshments and food on site

Hot shower on arrival at Kirolak

Entry fee: 12?

Registration online at https://pb-organisation.com/ or on site from 2:30 p.m

Information: telethon.enchante.bidart@gmail.com or by phone 0750995545

All proceeds from this event will be donated to the AFM Téléthon.

La course Musclée du Téléthon de Bidart, las 3 salidas/llegadas son de Kirolak:

Salida a las 15h00 para la carrera a pie de 10 km

Salida a las 15h30 para la carrera infantil

Salida a las 16h30 para la carrera de 10 km

Avituallamiento a mitad de recorrido

Avituallamiento y comida in situ

Ducha caliente a la llegada a Kirolak

Cuota de inscripción: 12?

Inscripción en línea en https://pb-organisation.com/ o in situ a partir de las 14.30 horas

Información: telethon.enchante.bidart@gmail.com o por teléfono 0750995545

Todos los beneficios de este evento se donarán a la AFM Téléthon.

Der Muscle Run des Telethon in Bidart, die 3 Starts/Zielen finden von Kirolak aus statt :

Start 15:00 Uhr für den 10-km-Lauf

Start 15:30 Uhr für den Kinderlauf

Start 16.30 Uhr für den 10-km-Lauf

Verpflegung auf halber Strecke

Getränke und Essen vor Ort

Warme Dusche bei der Ankunft in Kirolak

Preis: 12 ?

Anmeldung online unter https://pb-organisation.com/ oder vor Ort ab 14.30 Uhr

Informationen: telethon.enchante.bidart@gmail.com oder telefonisch unter 0750995545

Der gesamte Erlös dieser Veranstaltung geht an den AFM Téléthon.

Mise à jour le 2023-10-24 par OT Bidart