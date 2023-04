Café-parents autour de la parentalité 10a rue de l’école Kirchheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Kirchheim

Café-parents autour de la parentalité 10a rue de l’école, 15 mai 2023, Kirchheim. .

2023-05-15 à ; fin : 2023-05-15 22:00:00. 0 EUR.

10a rue de l’école

Kirchheim 67520 Bas-Rhin Grand Est

Mise à jour le 2023-04-19 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Kirchheim Autres Lieu 10a rue de l'école Adresse 10a rue de l'école Ville Kirchheim Departement Bas-Rhin Lieu Ville 10a rue de l'école Kirchheim

10a rue de l'école Kirchheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kirchheim/

Café-parents autour de la parentalité 10a rue de l’école 2023-05-15 was last modified: by Café-parents autour de la parentalité 10a rue de l’école 10a rue de l'école 15 mai 2023 10a rue de l'école Kirchheim

Kirchheim Bas-Rhin