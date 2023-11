Concert de la St Nicolas Kirchberg, 2 décembre 2023, Kirchberg.

Kirchberg,Haut-Rhin

L’Orchestre d’harmonie RKW vous invite à son concert de la St Nicolas. Un soupçon de magie musicale en attendant les fêtes !.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Kirchberg 68290 Haut-Rhin Grand Est



The RKW Concert Band invites you to its St Nicholas concert. A touch of musical magic in anticipation of the festive season!

La RKW Concert Band te invita a su concierto de San Nicolás. Un toque de magia musical en vísperas de las fiestas

Das RKW Blasorchester lädt Sie zu seinem Nikolauskonzert ein. Ein Hauch von musikalischem Zauber in Vorfreude auf die Feiertage!

