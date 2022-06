KIOSQU’ESTIVAL, 17 juillet 2022, .

KIOSQU’ESTIVAL

2022-07-17 – 2022-08-14

Programme :

Dimanche 17 juillet 15H30

KRESC&NDO : des reprises pop rock à la hauteur des plus grands, des voix à vous enchanter, un

trio de charme pour bien démarrer le Kiosqu’estival 2022.

WHAT THE FUNK : c’est la reprise des grands standards funk, de James Brown à Prince, de

Maceo Parker à Marc Ronson : une formation de six musiciens explosifs, extravagants et

définitivement funky. Leur répertoire judicieux et intergénérationnel offre un spectacle complet qui

revisite la funk, le rock et le rythm’n’blues classique avec une bonne humeur contagieuse.

Dimanche 24 juillet 15H30

WENDY : habituée à accompagner Joël Réant, Wendy propose un répertoire inspiré par les plus

grandes voix de la variété française.

JOEL REANT : Le Liévinois Joël Réant a eu la chance de travailler 12 ans avec Claude Barzotti qui

lui a permis de reprendre ses titres sur un album.

Dimanche 31 juillet 15H30

SOUL ELEPHANT : ce duo de reprises Soul, Blues et Pop, restitue une multitude de morceaux

allant de Nina Simone à Queen en passant par Amy Winehouse, Louis Armstrong, Ed Sheeran ou

encore Adèle et Muse, ainsi que quelques classiques français allant des années 60 à aujourd’hui.

MALABAR PRINCESS : 2 musiciens, 4 instruments…. 1 guitare, 1 voix, 1 basse et 1 batterie.

Entre énergie et émotions, à eux deux, ils revisitent les classiques pop rock pour votre plus grand

plaisir.

Dimanche 7 août 15H30

NUTS : ce duo acoustique interprète un répertoire musical allant des années 40/50 à aujourd’hui.

Un style qui touche toutes les générations et ainsi tous les publics.

STAYIN ALIVE PARADE : début de déprime, un petit coup de mou, la morosité pointe le bout de

son nez ou juste envie de rallumer le feu qui sommeille en vous ? Appeler SAP de toute urgence !

La Stayin Alive Parade (SAP) viendra raviver votre irrésistible envie d’enflammer le dance floor ou

le bitume grâce aux airs de disco.

Dimanche 14 août 15H30

LES GARDEN BOYS : avec un répertoire éclectique dans un esprit acoustique, les Garden Boys

vont vous faire chanter ! Ces artistes de rues aux mille talents n’ont pas peur de faire le grand

écart ! Aussi à l’aise sur Gainsbourg ou M que sur Bruno Mars, The Weeknd ou encore Les

Beatles.

BLITZ PERITEL : un peu détraquée mais fonctionnelle, électrique et insolente, une escouade

d’hommes-machines court-circuite les musiques télévisuelles. Séries, dessins animés, pubs,

jeux… Avec Blitz Péritel, les génériques sont reprogrammés dans une musique surprenante aux

résonnances familières.

C’est LE rendez-vous musical de l’été. Mis en place en 2016, l’opération Kiosque’estival capte un public fidèle et désireux de se détendre au rythme du jazz le dimanche après-midi. Organisé par la ville de Liévin, le Kisqu’estival permet au public de découvrir une programmation musicale éclectique, en live, avec pour décor le Jardin Public et son fameux Kiosque.

contact@lievin.fr +33 3 21 44 89 89 https://lievin.fr/

