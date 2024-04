Kiosques en fêtes 2024 : Lionel Langlais en concert ! Parc Montsouris Paris, samedi 11 mai 2024.

Le dimanche 29 septembre 2024

de 16h00 à 17h00

Le dimanche 15 septembre 2024

de 16h00 à 17h00

Le dimanche 01 septembre 2024

de 16h00 à 17h00

Le samedi 17 août 2024

de 16h00 à 17h00

Le samedi 03 août 2024

de 16h00 à 17h00

Le samedi 27 juillet 2024

de 16h00 à 17h00

Le dimanche 14 juillet 2024

de 16h00 à 17h00

Le samedi 01 juin 2024

de 16h00 à 17h00

Le samedi 11 mai 2024

de 16h00 à 17h00

.Tout public. gratuit

Lionel Langlais se présente en scène et vous donne un spectacle complet où rien ne manque de ce qu’en chansons tristes, émouvantes ou gaies, il est venu vous dire de son amour de la vie !

Tous les ans, en partenariat avec la mairie de Paris, Lionel Langlais vous donne rendez-vous dans les kiosques à musiques des plus beaux parcs et jardins de Paris pour des concerts gratuits et en plein air. ( Son répertoire est tout public et convient aux enfants. )

Compositeur et interprète, Lionel Langlais travaille avec son auteur Quentin Lamotta, et le réalisateur / arrangeur Lionel Gaillardin ( Benjamin Biolay, Keren Ann, Véronique Sanson, Il était une fois ). Son quatrième album est sorti en novembre 2023, accompagné d’un concert à guichet fermé Aux Trois Baudets, dans un spectacle mis en scène et chorégraphié par Yohann Hebi Daher, réalisateur des clips de l’artiste depuis leur rencontre. Il y sera à nouveau le 10 octobre 2024. ( Infos et réservations )

Parc Montsouris 2, rue Gazan 75014

Contact : https://www.lionellanglais.com/concerts https://www.facebook.com/lionellanglais

Yohann Hebi Daher Lionel Langlais, extrait du clip « Désespérer les Anges »