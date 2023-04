Kiosques en fête ! Square Jean Chérioux Paris Catégories d’Évènement: île de France

Kiosques en fête ! Square Jean Chérioux, 13 mai 2023, Paris.

de 16h00 à 18h00

Le samedi 13 mai 2023

de 16h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Nos classes de musique offre une représentation au Kiosque du square Jean Chérioux à partir du mois de mai 2023 Samedi 13 mai 2023 à 16h- classe de clarinette, duo trio, à 17h les chorales adulte et enfant Samedi 3 juin 2023 à 16h les Ateliers jazz et Musiques actuelles à 17h Ensembles musicaux, piano clarinette, violon et autres formations musicales Square Jean Chérioux 260, rue de Vaugirard 75015 Paris

