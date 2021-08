Kiosques en Fête – Musique irlandaise Square du Temple – Elie Wiesel (Kiosque), 25 septembre 2021, Paris.

Kiosques en Fête – Musique irlandaise

Square du Temple – Elie Wiesel (Kiosque), le samedi 25 septembre à 17:30

**L’Orchestre de Musique Irlandaise de Paris (OMI)** revisite la **musique irlandaise** avec un orchestre de 15 instruments traditionnels. Il propose régulièrement des concerts dans le cadre de la programmation **#kiosquesenfete de la Mairie de Paris**. Cette année, **le groupe fête ses 10 ans**, après son premier concert en mai 2011 au square Sarah Bernhardt ! Ses membres sont tous issus des ateliers de **l’Association Irlandaise de Paris**, qui continue aujourd’hui de transmettre la culture irlandaise sous toutes ses formes (musique, chant et danse). Actuellement l’orchestre est constitué de **flûtes, uilleann pipes, violons, mandolines, banjo, bouzouki, harmonica, piano et guitare**. Le collectif évolue en accueillant régulièrement de nouveaux musiciens et de nouveaux instruments, l’occasion à chaque fois de faire évoluer leur identité. Les morceaux proposés sont tous issus du répertoire traditionnel. **Et déjà plus de 50 concerts !** En plus des traditionnels temps forts que sont la Saint-Patrick, le groupe participe à des festivals avec un passage aux Rencontres Irlandaises de Mesquer, anime pubs et restaurants, se produit en concerts privés ou pour des collectivités, avec de nombreux passages dans les salles de la MPAA ou dans les kiosques parisiens, et se propose bénévolement pour les hôpitaux et les maisons de retraite. **Ecouter** [https://www.youtube.com/channel/UCWcwQ3XDgxzp6o0kSSJRc3w?view_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UCWcwQ3XDgxzp6o0kSSJRc3w?view_as=subscriber) **Contacts** omi.irlande@gmail.com [https://www.facebook.com/omideparis/](https://www.facebook.com/omideparis/) [https://kawr72.wixsite.com/omip](https://kawr72.wixsite.com/omip)

Entrée libre

Square du Temple – Elie Wiesel (Kiosque) 64 rue de Bretagne 75003 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T17:30:00 2021-09-25T18:00:00