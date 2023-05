Kiosques en fête ! Kiosque du parc Montsouris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Kiosques en fête ! Kiosque du parc Montsouris, 4 juin 2023, Paris. Le dimanche 04 juin 2023

de 09h30 à 12h30

.Tout public. gratuit

Nos classes de musique offrent une matinée musicale au Kiosque du parc Montsouris le premier dimanche du mois de juin 2023 Au programme les classes de CP CE1 d’éveil solfège, les chorales, classes de solfège et les ensembles de flûte traversière et guitare vous proposent des moments musicaux pour clôturer leur année. Kiosque du parc Montsouris 2 Rue Gazan 75014 Paris Contact : https://aimparisblog.fr/representation-de-fin-dannee-2022/ https://aimparisblog.fr/

Académie Musicale de Paris Académie musicale Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Kiosque du parc Montsouris Adresse 2 Rue Gazan Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Kiosque du parc Montsouris Paris

Kiosque du parc Montsouris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Kiosques en fête ! Kiosque du parc Montsouris 2023-06-04 was last modified: by Kiosques en fête ! Kiosque du parc Montsouris Kiosque du parc Montsouris 4 juin 2023 Kiosque du parc Montsouris Paris,Paris

Paris Paris