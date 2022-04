Kiosques en fête Jardin Villemin Spectacle de marionnettes Kiosque du jardin Villemin Paris Catégories d’évènement: île de France

Spectacle de marionnettes à gaine inspiré de canevas traditionnels napolitains de et avec Valentina Valentini. Durée 40 minutes. A partir de 5 ans jusqu’à 110 ans. Synopsis : Pulcinella, pour conquérir sa fiancée Teresina, est déterminé à lui chanter une chanson. Mais divers personnages veulent l’en empêcher : son ennemi depuis toujours Don Pasquale, le chien, la mort, le policier et le bourreau. Le final est tragicomique et l’amour avec Pulcinella triomphe toujours…! Kiosque du jardin Villemin 4 Rue des Récollets, 75010 Paris 75010 Paris Contact : http://www.valentinimarionnettes.com lesabougazelles@gmail.com http://www.valentinimarionnettes.com

