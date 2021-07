Paris Jardin Nelson Mandela Paris KIOSQUES EN FÊTE Jardin Nelson Mandela Paris Catégorie d’évènement: Paris

Mestizos vous invite danser et vous détendre avec des rythmes traditionnels colombiens L’association Mestizos ,vous invite à voyager en Colombie, une petite évasion musicale et dansante, vers le pays de la Cumbia et d’autres rythmes folkloriques, imprégnés d’histoire. Un moment convivial et festif avec une démonstration et initiation à la Cumbia. Avec un atelier pour les moins timides, le temps d’une après midi, au Jardin Nelson Mandela en plein cœur de Paris Spectacles -> Danse Jardin Nelson Mandela 32, rue Berger Paris 75001

4 : Les Halles (99m) 4 : Étienne Marcel (318m)

Contact :Mestizos Folklore Colombien 0658124197 mestizos.folklorecolombien@gmail.com

