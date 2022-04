Kiosques en fête à Paris / salsa avec Pa’ la Calle Kiosque du square Courteline Paris Catégories d’évènement: île de France

Kiosques en fête à Paris / salsa avec Pa’ la Calle Kiosque du square Courteline, 8 mai 2022, Paris. Le dimanche 08 mai 2022

de 17h00 à 19h00

. gratuit

Pa’ la Calle est un groupe de 12 chanteurs/musiciens passionnés de musique latine et qui souhaite partager un répertoire de salsa dura de Colombia, Puerto Rico et des latinos des Etats-Unis. Qué viva nuestra musica ! Nous vous attendons pour un moment de partage et de danse sur nos morceaux de salsa énergique de Puerto Rico, des Etats-Unis ou de la Colombie ! Wepa wepa wepa ! Kiosque du square Courteline 51 boulevard de Picpus 75012 Paris Contact :

