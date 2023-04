Kiosques en fête 2023 : Les espaces verts vous attendent en musique Catégorie d’Évènement: île de France

Kiosques en Fête, ce sont plus de 700 animations (musique, lectures, spectacles…) à découvrir gratuitement à partir du 16 avril jusqu’à la fin de l’année dans les kiosques des espaces verts parisiens. Les kiosques des jardins font partie du paysage parisien : spectacles, activités sportives ou rencontres citoyennes s’y déroulent toute l’année. La saison 2023 de « Kiosques en Fête » débute mi avril et court jusqu’à la fin de l’année. Découvrez une offre pour tous les goûts et tous les publics Dans les parcs de la Ville de Paris Contact : https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature

Ville de Paris

